У Маріуполі відсвяткували День вишиванки онлайн

Вчора, в День вишиванки, соціальні мережі маріупольців заповнили фотографії в національному одязі. Депратамент культурно-громадського розвитку запустив всеукраїнський тематичний онлайн-флешмоб «Код єдності». На участь в ньому було подано 90 заявок з Рівного, Чернігова, Харкова, Дніпропетровська та інших міст України.

Також вийшов креативний ролик від діячів культури міста. На ньому директора музичних шкіл, музеїв, імениті музиканти і активні мешканці перевтілюються під магічним впливом національного костюма.

«Умови карантину не дозволили нам масштабно відзначити вже улюблене маріупольцями свято. Тому спробували максимально креативно і винахідливо підійти до онлайн святкування. Провели всеукраїнський флешмоб. Також директори закладів культури записали дуже позитивний відеоролик», — зазначила директор департаменту культурно-громадського розвитку Діана Трима.

На відеороликах, в рамках флешмобу, учасники сольно або колективно читають вірш «Одягни свою чудову вишиванку» Н.Красоткіна. Після чого демонструють фрагмент карти регіону, з нанесенням на неї відповідного орнаменту. Також музеї Маріуполя записали пізнавальні ролики про історію та традиції національного костюма.

Співробітники культурно-розважального центру «Вежа» переодягли міні-скульптуру Нільсена в віртуальну вишиванку. Ще зробили унікальний орнамент з фото минулих років, на якому відображено святкування Дня вишиванки в Маріуполі.