У Маріуполі відсвяткують 100-річчя краєзнавчого музею

6 лютого у камерній філармонії пройде урочисте святкування 100-річчя Маріупольського краєзнавчого музею. Початок заходу о 15:00.

На святковій події презентують шість відеороліков про історію становлення та розвитку музею в Маріуполі. Також планують вперше представити публіці «Вальс білої ромашки», написаний в 1915 році в місті біля моря. Серед запрошених — вчені, краєзнавці, історики та співробітники музею.

Маріупольський краєзнавчий музей засновано 6 лютого 1920. Він найстаріший і найбільший в Донецькій області. Свого часу краєзнавчий музей став засновником заповідників — Хомутовський степ (1926 р.) І Кам’яні могили (1927 р.). На сьогодні у музею дві філії — Музей народного побуту та Художній музей ім. А. Куїнджі. Фонд маріупольського музею є частиною національного музейного фонду України. В його стінах представлені 60 тисяч музейних експонатів.

Увесь ювілейний рік планують проводити різні заходи. Основна мета — популяризація історичних надбань міста і регіону. Також 7 лютого пройде науково-практична конференція та презентація книги про історію музею.

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