У Маріуполі викрито підозрюваного у розбещенні неповнолітніх

Під час збору доказової бази встановлено, що 47-річний місцевий мешканець протягом 6 місяців вчиняв протиправні дії відносно 2 неповнолітніх дітей. Чекати на вердикт суду йому доведеться у слідчому ізоляторі. Досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

До правоохоронців з проханням перевірити факт розбещення неповнолітніх звернулася адміністрація одного з навчальних закладів, в якому навчається потерпіла.

Було проведено ряд превентивних та розшукових заходів співробітниками ювенальної превенції спільно з розшуковцями Центрального відділу поліції, під час яких інформація підтвердилася.

Було встановлено причетність до злочину 47-річного раніше неодноразово засудженого за майнові кримінальні правопорушення місцевого мешканця.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 8 років позбавлення волі. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція закликає всіх, хто має інформацію про факти вчинення протиправних дій відносно неповнолітніх не зволікати, а одразу телефонувати на лінію 102.