У Маріуполі викрито серійного грабіжника

Чоловік полював виключно на жінок, а предметом посягань були ювелірні прикраси. Наразі поліцейські володіють інформацією щодо причетності підозрюваного до 6 аналогічних епізодів.

За допомогою до поліції звернулася 56-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що на вулиці на неї напав невідомий, штовхнув її та зірвав з шиї золотий ланцюжок.

На місце події негайно виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції та Приморського відділення поліції. Правоохоронці провели комплекс першочергових розшукових заходів: обстежили прилеглу територію та опитали ймовірних свідків події, перевірили місця збуту викраденого. В ході проведення оперативної роботи поліцейські встановили та викрили зловмисника під час спроби збуту викраденого.

Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, який. не має офіційного джерела прибутку.

Наразі проводиться збір доказової бази щодо інших подібних епізодів його злочинної діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.