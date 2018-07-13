Последние новости

У Маріуполі викрито серійного грабіжника

Опубликовано 13 Июл 2018

задержнаруЧоловік полював виключно на жінок, а предметом посягань були ювелірні прикраси. Наразі поліцейські володіють інформацією щодо причетності підозрюваного до 6 аналогічних епізодів.

За допомогою до поліції звернулася 56-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що на вулиці на неї напав невідомий, штовхнув її та зірвав з шиї золотий ланцюжок.

На місце події негайно виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції та Приморського відділення поліції. Правоохоронці провели комплекс першочергових розшукових заходів: обстежили прилеглу територію та опитали ймовірних свідків події, перевірили місця збуту викраденого. В ході проведення оперативної роботи поліцейські встановили та викрили зловмисника під час спроби збуту викраденого.

Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, який. не має офіційного джерела прибутку.

Наразі проводиться збір доказової бази щодо інших подібних епізодів його злочинної діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Похожие сообщения

У Маріуполі ліквідовано лабораторію з виготовлення амфетаміну

Опубликовано 14 Июл 2018

В Мангуші поліцейські затримали двох неповнолітніх угонщиків

Опубликовано 14 Июл 2018

Стартував чотириденний тренінг ефективного планування та проведення діалогу

Опубликовано 13 Июл 2018

У Волновасі затримано квартирних крадіїв, які завдали мешканцям збитків більш ніж на мільйон гривень

Опубликовано 13 Июл 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-