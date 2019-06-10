У Маріуполі викрито шахрайську схему з продажу палива

Посередник – у промисловому місті, організатор – у місцях позбавлення волі, а разом злочинний «дует» залишав без десятків тисяч гривень власників авто. Наразі розшуковці обласного главку поліції встановлюють точну кількість потерпілих.

До правоохоронців звернувся мешканець із заявою про те, що його ошукали на 10 тисяч гривень. За його словами він замовив паливо за ціною, нижчою від звичайної, однак отримав в десятки разів меншу його кількість.

Під час роботи над вказаним фактом з’ясувалося, що з потерпілим зв’язалися телефоном та запропонували вигідну угоду. Він повинен був під’їхати до заправної станції для заключного її етапу. Злочинна схема виглядала наступним чином: на станції чоловіка зустрічав посередник, який забирав гроші та сплачував за паливо у касі. Однак придбавав він його не на зазначену суму, а на значно менше. Поки покупець заправлявся, посередник тікав. В такий спосіб витрачаючи на лічені літри сотні гривень, шахраї отримували тисячі гривень прибутку.

В подальшому зловмисник перераховував гроші на картку організатора, а той розподіляв їх та підшукував нових «клієнтів».

Викрито пособника було одразу після чергової махінації з речовими доказами «на руках». У нього вилучено кошти, мобільні телефони та банківські картки.

Робота за вказаним фактом триває. Наразі встановлюється точна кількість потерпілих та радіус вчинення злочину.

Що ж до затриманого, йому 34 роки і раніше він вже потрапляв до поля зору правоохоронців. Із своїм «роботодавцем» він і познайомився в місцях позбавлення волі. Останній до сьогодні знаходиться за гратами.

Відкрито кримінальне провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

Якщо ви стали жертвою подібної шахрайської схеми, звертайтеся до поліції!