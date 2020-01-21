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У Маріуполі висадять близько 400 дерев

Опубликовано 23 Янв 2020

деревья спилМаріупольське комунальне підприємство зеленого будівництва проводить обрізку дерев з метою їх омолодження. Сьогодні такі роботи проводили біля пам’ятника Митрополиту Ігнатію, на в’їзді до міста. У планах комунального підприємства — висадити близько 400 дерев.

Начальник МКП «Зеленого будівництва» Петро Чекер пояснив, що обрізка з омолодження буде проводитися до кінця лютого. Також підприємство цілий рік проводить санітарну обрізку. Зрізані гілки йдуть на опалення соціально незахищених груп населення.

«Ми діємо згідно з ДСТУ «Безпека дорожнього руху» та наказу «Про утримання зелених насаджень в населених пунктах». Це гілки, які надламані, сухостійні або становлять небезпеку для автомобілів і пішоходів на дорогах та тротуарах», — підкреслив Петро Чекер.

Він додав, що валка проводиться в разі аварійності або сухостійності дерев. Вона можлива тільки на підставі акту, затвердженого спеціальною комісією. Вона діє на базі районних адміністрацій.

«Зараз звалювання дерев проходить тільки на проспекті Миру. Це пов’язано з реконструкцією площі Свободи. Видаляються тополя, яким понад 50 років. В замін буде висаджено близько 400 дерев», — розповів начальник «Зеленбуду».

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