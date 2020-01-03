У Маріуполі виступить американська співачка Kristina V

14 січня відбудеться різдвяний концерт Заслуженої артистки України, американської співачки українського походження Kristina V «З любов’ю до України». Маріупольців та гостей міста запрошують до концертного залу камерної філармонії. Початок о 18:00. Вхід вільний.

Режисер-постановник та ведучий концерту — Народний артист України Юрій Квеленков. Зі сцени прозвучать улюблені хіти співачки: «Різдвяна ніч», «Журавлі», Пісня з України» та авторські пісні. Мелодійні композиції не залишать слухачів байдужими.

KRISTINA V — одна з американських артисток, які представляють Україну в її кращій пісенній творчості. Вона вже декілька років впевнено підкорює серця слухачів в Америці. Твори виконує українською і англійською мовами. В її авторському пісенному збірнику десятки ліричних, патріотичних і духовних пісень.