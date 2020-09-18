У Маріуполі виступлять письменник Сергій Жадан та піаніст з Нью-Йорка Фіма Чупахін

Виступ відбудеться в рамках проєкту «Місіонери 2020». Маріупольці зможуть послухати поезію з джазовою музикою 22 вересня о 19.00 у Маріупольській камерній філармонії.

“Місіонери» — спільний музичний альбом, що поєднує в собі поетичні тексти Сергія Жадана з книги «Антена» та джазову музику Фіми Чупахіна, записану в харківській студії «О» взимку 2018-го року. На концерті глядачі зможуть поринути у поетично-музичну атмосферу.

Вхід за попередньою реєстрацією ТУТ.

Сергій Жадан – український письменник, поет. Автор романів «Депеш мод», «Ворошиловград» та поетичних збірок «Ефіопія», «Життя Марії». Лауреат міжнародної премії «Ангелус» та «Книжка року Бі Бі Сі».

Фіма Чупахін — український джазовий піаніст та медіа-композитор. Співзасновник і учасник джазового колективу Acoustic Quartet. Живе та працює у Нью-Йорку.