Последние новости

У Маріуполі виступлять письменник Сергій Жадан та піаніст з Нью-Йорка Фіма Чупахін

Опубликовано 18 Сен 2020

1593713Виступ відбудеться в рамках проєкту «Місіонери 2020». Маріупольці зможуть послухати поезію з джазовою музикою 22 вересня о 19.00 у Маріупольській камерній філармонії.

“Місіонери» — спільний музичний альбом, що поєднує в собі поетичні тексти Сергія Жадана з книги «Антена» та джазову музику Фіми Чупахіна, записану в харківській студії «О» взимку 2018-го року. На концерті глядачі зможуть поринути у поетично-музичну атмосферу.

Вхід за попередньою реєстрацією ТУТ.

Сергій Жадан – український письменник, поет. Автор романів «Депеш мод», «Ворошиловград» та поетичних збірок «Ефіопія», «Життя Марії». Лауреат міжнародної премії «Ангелус» та «Книжка року Бі Бі Сі».

Фіма Чупахін — український джазовий піаніст та медіа-композитор. Співзасновник і учасник джазового колективу Acoustic Quartet. Живе та працює у Нью-Йорку.

Похожие сообщения

Турнір з метання ножа, чемпіонат зі скелелазіння та фінал футбольної ліги

Опубликовано 18 Сен 2020

Маріупольців запрошують на фестиваль каякингу та SUP-бордингу

Опубликовано 18 Сен 2020

По проспекту Миру тимчасово обмежено рух транспорту

Опубликовано 18 Сен 2020

Чотири ДТП із загиблими

Опубликовано 18 Сен 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-