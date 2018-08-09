У Маріуполі виявлено арсенал зброї

У Кальміуському районі правоохоронці вилучили із незаконного обігу танкові стволи великокаліберного кулемету Володимирова, гвинтівки, порох та майже 600 набоїв.

До співробітників Кальміуського відділення поліції надійшла інформація про незаконну схованку в одній з будівель селища Каменськ.

За повідомленою адресою невідкладно виїхали співробітники карного розшуку, керівництво Кальміуського відділення поліції ГУНП в Донецькій області та кінологічна служба.

Під час оперативного обшуку в будівлі було виявлено та вилучено 78 набоїв калібру 14,5 мм, 239 набоїв калібру 12,7мм, 125 набоїв калібру 7,62мм та ще 140 набоїв у коробках. На цьому знахідки не закінчилися: правоохоронці натрапили на 3 танкові стволи крупнокаліберного кулемету Володимирова, 4 гвинтівки та 4 пакети бездимного пороху.

Наразі все вилучене в ході обшукових заходів направлено на експертизу, а власник незаконних предметів та речовин встановлюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Закликаємо всіх громадян повідомляти до найближчого відділення поліції або за номером 102 будь-яку інформацію про незаконне зберігання зброї.