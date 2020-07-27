У Маріуполі визначать кращого дизайнера України

31 липня у Маріуполі відбудеться фінал всеукраїнського змагання web-дизайнерів Design Battle — South Coast. Організатори та журі наймасштабнішої битви за звання кращого дизайнера України визначать найсильніший проєкт та дадуть цінні поради учасникам.

До змагання приєдналися понад 80 учасників. Протягом двох місяців дизайнери з усіх куточків України брали участь в Design Battle — South Coast, організатором якого виступив Центр розвитку стартапів 1991 Маріуполь. В онлайн-форматі відбулися 7 відбіркових етапів та 2 півфінали. До фіналу дійшли 9 учасників змагання дизайнерів: професіонали з Києва, Одеси, Івано-Франківська, Маріуполя, Херсона та Полтави.

Попереду їх чекає фінальна зустріч, під час якої необхідно буде за 2 години створити дизайн. Всі отримають одне завдання, яке будуть виконувати наодинці. Найкраща робота за висновками компетентного журі і отримає перемогу.

«Design Battle South Coast — перше змагання подібного масштабу для Маріуполя. Це можливість не тільки випробувати свої творчі сили, а й отримати фідбек від професіоналів із багатолітнім досвідом. Саме тому ми запрошуємо до перегляду змагання онлайн всіх дизайнерів-новачків — журі конкурсу готують потужний пул рекомендацій, дизайнерських трендів та порад щодо комунікації із клієнтами», — ділиться проєктна директорка Центру розвитку стартапів 1991 Маріуполь Єва Бельченко.

Захід проходитиме в онлайн-форматі 31 липня з 14.00 до 18.30. Кожен бажаючий зможе побачити як створюється креативний дизайн. Необхідно лише зареєструватися: https://bit.ly/2CXjUst

Переглянути попередні онлайн-змагання можна тут.

