У Маріуполі визначили кращих борців

У Маріуполі вперше відбувся турнір зі змішаних єдиноборств — «Кубок Азовського моря 2020». У ньому взяли участь кращі спортсмени Донецької області. Про це повідомляє управління молоді та спорту маріупольської міськради.

Формат змагань, в силу карантинних заходів, припускав проведення першості на узбережжі Азовського моря в два дня. Серед учасників були потенційні чемпіони країни з Житомира, Рубіжного, Покровська, Красного Лиману, Бахмута, Костянтинівки та Маріуполя.

На захід приїхали відомі спортсмени. Почесними гостями стали: президент асоціації спортивної боротьби Маріуполя Костянтин Іващенко, ЗМС по боротьбі на поясах Дмитро Арабаджи, а також чемпіонка Європи і світу з ММА Анастасія Светковська.

У підсумковому загальнокомандному протоколі спортсмени Покровська зайняли перше місце, маріупольці — друге, спортсмени з Житомира замкнули трійку кращих. Учасники відзначили високу організацію змагань та побажали, щоб дана першість стала традиційною для нашого міста.