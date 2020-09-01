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У Маріуполі вшанували загиблих у Другій світовій війні

Опубликовано 02 Сен 2020

памятникСьогодні у всіх районах міста відбулося покладання квітів до пам’ятників Другої світової війни. Заходи приурочені до 75-ї річниці її закінчення. У церемонії взяли участь голови райадміністрацій і небайдужі жителі.

«Сьогодні ми згадуємо про той день, коли закінчилася Друга світова війна. Ми повинні пам’ятати про подвиги наших героїв. Пам’ятати про їхні подвиги і героїзм», — зазначив голова Лівобережної районної адміністрації Віктор Очеретин.

Учасники заходу, які прийшли до меморіалів, вшанували пам’ять загиблих та поклали до монументів квіти.

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