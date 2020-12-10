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У Маріуполі встановили п’ятдесятиметрову тюбінгову гірку

Опубликовано 30 Дек 2020

100313-BLV_21061У період зимових свят у маріупольців і гостей міста є можливість прокотиться на тюбінговій гірці. Її встановили на площі Свободи. Висота гірки 5,5 метрів, довжина траси понад 50 метрів.

Тюбінги можна взяти на місці, покататися на них можуть не тільки діти, а й дорослі. Обмеження ваги — 120 кг. Діти до трьох років катаються разом з батьками. Час роботи атракціону — щодня, з 10:00 до 22:00.

Вартість одного спуску з гірки — 40 грн. Три спуска — 80 грн, 5 разів — 100 грн, і за 150 грн можна з’їхати 10 разів.

Крім цього, на площі працюють венеціанська карусель та рейковий паровоз.

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