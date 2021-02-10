У Маріуполі встановлять смарт-зупинку з сонячними панелями та usb-розетками

Цього року в Маріуполі з’явиться пілотний проєкт нової «Розумної зупинки» з сонячними панелями. Мешканці зможуть очікувати транспорт в комфортному павільйоні європейського рівня. Проєкт реалізується в рамках підписаної грантової угоди з USAID. Він включає п’ять малих інфраструктурних смарт-проєктів, які вибрали самі жителі шляхом електронного голосування.

В рамках реалізації проєкту планується встановити сучасний скляний павільйон очікування з лавочками, usb-розетками для зарядки смартфонів і інформаційним табло, де буде доступна інформація про час приходу транспорту. Ключове — павільйон буде повністю енергонезалежним завдяки установці двох сонячних панелей. Пілотна зупинка з’явиться біля торгово-розважального центру «Порт Сіті». Вартість нового об’єкта — майже 800 тисяч грн.

Завдяки прийнятій Стратегії розвитку міста, в даний час встановлено 72 сучасні зупинки з інформаційними табло. У планах — продовжити модернізувати зупинкові павільйони.

«Демократичне врядування в Східній Україні» — п’ятирічний проєкт, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), спрямований на зростання суспільної впевненості і довіри між громадянами і органами влади на сході країни, кращого розуміння ключових реформ, нових можливостей і суспільних змін. Проєкт працює в Донецькій та Луганській областях і спрямований на розширення участі громадян в процесах управління на основі інклюзивних і демократичних громадянських цінностей, підвищення ефективності надання державних послуг, інтеграції відособлених, вразливих та ізольованих співтовариств, зміцненню суспільної ідентичності, і створення можливостей для регіону очолити демократичні перетворення в Україні.