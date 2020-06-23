У Маріуполі з’явилася лабораторія-музей Азовського моря

При Приазовському державному технічному університеті відкрили інтерактивну лабораторію «Біоресурси Азовського моря», в якій студенти зможуть вивчати потенціал нашого моря, а маріупольці познайомляться з особливостями морської екосистеми.

«По зазвершенню карантину, тут будуть проводитися заходи, спрямовані на популяризацію можливостей Азовського моря, як джерела отримання паливної та теплової енергії з унікальних його ресурсів, а саме морських водоростей і теплового шару морської води», — поділився автор проєкту, завідувач кафедри охорони праці та довкілля ПДТУ Володимир Монін.

Сучасну лабораторію обладнали в одній з аудиторій університету, де замінили підлогове покриття, вікна та двері. Виконали обробку стін. Закупили меблі й устаткування. Розмістили інформаційні стенди з фотографіями флори і фауни Азовського моря, зроблені вченими ПДТУ при виконанні наукових досліджень, стелажі з гербаріями колекції водоростей. А також встановили стіл з мікроскопом для проведення наочного вивчення рослинних і тваринних організмів підводного світу.