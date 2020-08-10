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У Маріуполі з’явилися охолоджуючі арки

Опубликовано 13 Авг 2020

117774331_343396940398058_7453936631395849592_nЗеленбуд встановив вісім туманоперетворювачів в районі Театрального скверу. У спекотний день металеві арки обприскують водою всіх, хто пройшов крізь них.

«Ми хочемо, щоб нашим людям було комфортно гуляти сквером у жарку погоду. Арки працюють завдяки двом насосам, які качають воду і перетворюють її в туман. Інтервал мінімальний — всього 2 секунди», — розповіли в МКП Зеленого будівництва.

Арки будуть функціонувати весь час, поки буде триматися спекотна погода. У минулому році подібні арки були встановлені в Міському саду. Ініціатива припала до душі жителям міста.

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