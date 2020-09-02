У Маріуполі з’явиться інноваційний освітній простір для студентів

На базі одного з корпусів Донецького державного університету управління з’явиться сучасний освітній центр для студентів. Даний проект презентували сьогодні на відкритому обговоренні розвитку вузів-переселенців у Маріуполі. Ініціатива реалізуються в рамках програми «Підтримка ЄС переміщених вищих навчальних закладів на Сході України».

Заступник міського голови Сергій Орлов підкреслив, що основна мета центру — створення комфортних умов для професійного розвитку маріупольських дітей.

«Ми постійно працюємо над розвитком міста у всіх напрямках. За кілька років активно оновили інфраструктуру міста. У Маріуполі з’являються нові парки і сквери, освітні та молодіжні простори. Наша мета — сильний і процвітаючий Маріуполь, який неможливий без розвитку інтелектуального ресурсу. Ви наше майбутнє, і повинні вчитися у комфортних умовах. Нам важливо, щоб ви виросли професіоналами і продовжили розвивати наше рідне місто», — зазначив Сергій Орлов.

Ректор ДонДУУ Світлана Марова зазначила, що університет активно співпрацює з європейськими навчальними закладами та організаціями. Вуз надав свою програму інтеграції до маріупольського освітнього простору.

«Проект освітнього центру передбачає капітальну реконструкцію одного з корпусів по вул. Макара Мазая, 15. Там з’явиться сучасна і стильна будівля. Її обладнають з урахуванням найактуальніших тенденцій у сфері освіти», — зазначила ректор.

На базі установи відкриються академічні магістерські програми, Центр екологічної освіти, орган студентського самоврядування вищих навчальних закладів-переселенців і центр з інтеграції даних вузів до громади Маріуполя.