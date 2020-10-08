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У Маріуполі з’явиться перша IT-школа

Опубликовано 08 Окт 2020

BLV_7644-2Загальноосвітня школа №7 трансформується в IT-школу. Зараз тут проходять ремонтні роботи. Попереду — повне оновлення навчального закладу і оснащення його сучасною технікою. 

В оновленій школі до стандартної освітньої програми будуть додано профільні предмети з інформатики та програмування. Готовність проводити лекції та практичні занять вже висловили викладачі двох комп’ютерних академій міста.

Ремонтні роботи стартували навесні поточного року. Зараз проводиться утеплення будівлі, заміна інженерних мереж і вікон. У школі будуть створені всі умови для навчання програмуванню. Вартість проєкту — понад 80 млн грн. Фінансується проект за рахунок безповоротних інвестицій від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Свої двері перша IT-школа міста планує відкрити в 2021 році. Тут зможуть навчатися понад 500 дітей.

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