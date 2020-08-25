Последние новости

У Маріуполі з’явився однойменний хокейний клуб

Опубликовано 28 Авг 2020

94282-116126317_316486102736273_5602855176899622332_nСьогодні, на сесії міської ради, депутати підтримали рішення про створення в місті хокейного клубу «Маріуполь». Ініціатива — логічне продовження підписаного Меморандуму про співпрацю між муніципалітетом і Фондом Бориса Колеснікова.

Нагадаємо, в рамках меморнадума в Лівобережному районі вже на завершальній стадії будівництво Льодової арени.

Тепер, маріупольські діти зможуть освоювати зимові види спорту — хокей і фігурне катання. Відвідувати секції зможуть близько 500 юних маріупольців. Також в місті відкриється близько 100 додаткових вакансій.

Перспективою популяризації даного спорту в регіоні стане і власний хокейний клуб.

Похожие сообщения

Маріупольські школи готові до роботи в умовах адаптивного карантину

Опубликовано 28 Авг 2020

Поліцейські викрили злочинну групу за підозрою у скоєнні серії майнових злочинів

Опубликовано 28 Авг 2020

Маріупольці відзначилися на змаганнях з дзюдо

Опубликовано 26 Авг 2020

Тимчасово буде призупинено рух трамвайного маршруту №10

Опубликовано 25 Авг 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-