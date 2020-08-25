У Маріуполі з’явився однойменний хокейний клуб

Сьогодні, на сесії міської ради, депутати підтримали рішення про створення в місті хокейного клубу «Маріуполь». Ініціатива — логічне продовження підписаного Меморандуму про співпрацю між муніципалітетом і Фондом Бориса Колеснікова.

Нагадаємо, в рамках меморнадума в Лівобережному районі вже на завершальній стадії будівництво Льодової арени.

Тепер, маріупольські діти зможуть освоювати зимові види спорту — хокей і фігурне катання. Відвідувати секції зможуть близько 500 юних маріупольців. Також в місті відкриється близько 100 додаткових вакансій.

Перспективою популяризації даного спорту в регіоні стане і власний хокейний клуб.