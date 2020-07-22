У Маріуполі з’являться секції хокею та фігурного катання

Роботи з будівництва льодової арени в Лівобережному районі на завершальній стадії. Вже скоро в місті відкриються секції з фігурного катання та хокею. Всього долучитися до занять зимовими видами спорту зможуть близько 500 маріупольських дітей.

Загальна сума реалізації проєкту становить близько 94 млн. Це кошти міського бюджету і зовнішнє приватне фінансування з боку Бориса Колеснікова. Гроші міста — 33,7 млн ​​гривень, інвестора — 60 млн.

Маріупольські хокеїсти особисто прийшли на зустріч з міським головою і подякували йому за швидку можливість займатися улюбленою справою в рідному місті. Завершення будівництва нового спортивного об’єкту планується у вересні цього року.

Підрядник вже завершив роботи з будівництва будівлі. Зараз ведуться внутрішні оздоблювальні роботи. У приміщенні розташуються роздягальні для хокейних команд. Обладнають спортзал з тренажерами. Панорамні вікна дозволять батькам спостерігати за тренуваннями юних хокеїстів і фігуристів. Також йде облаштування і самої льодової арени.

Територію біля неї облаштують в єдиній концепції з парком «Веселка». Встановлять лавки і урни, висадять зелені насадження, обладнають паркінги для автомобілів і велосипедів. Проєкт включає будівництво зовнішніх мереж електропостачання для забезпечення катка необхідною потужністю. Надалі планують побудувати і басейн.