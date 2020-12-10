У Маріуполі з’являться великі шахи

Проєкт «Шахова Королева» центру культури Лівобережний – це театральна постановка прикрасою якої стануть величезні шахові фігури. Завдяки мобільності її можна буде показувати у приміщеннях та на відкритих майданчиках.

«Шахи — дуже гарний та гармонічний вид спорту. Ми маємо намір його популяризувати та залучати до клубу нових учасників. Завдяки великим шахам захід стає видовищним, а гра цікавішою. Ми плануємо Майстер-класи, турніри, сеанси одночасної гри. Сам майданчик може бути і фотозоною, де можна зробити світлину з акторами. Номери театралізації, яка створена для привернення уваги до спортивних заходів, можуть бути використані в івентах різного рівня та спрямованості, масштабності», — розповіла команда авторів проєкту.

Вже декілька років при центрі існує клуб любителів шахового мистецтва «Паламед». Його керівник Олег Темірбек активно пропагандує гру в шахи серед маріупольців. Чоловік виступив консультантом при підготовці театралізації.

В рамках проєкту маріупольці зможуть побачити виставу «Абсолютний таск». Вона пройде 5 січня, в центрі культури «Лівобережний». Це єдина вистава ЦК «Лівобережний» за період пандемії.