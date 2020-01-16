У Маріуполі захворюваність на ГРВІ нижче епідпорогу на 21%

Захворюваність на ГРВІ в Маріуполі нижче епідеміологічного порогу на 21%. Зараз випадків захворювання на грип серед дорослого населення не зафіксовано. Про це розповіла міський інфекціоніст Міськлікарні №1 Наталя Мартинова.

Для ГРВІ характерно поступове наростання симптомів: температура піднімається повільно і не досягає високих рівнів. На наступний день з’являються ознаки застуди — біль в горлі, нежить, кашель. Лікування ГРВІ може проходити на дому.

Грип зазвичай має гострий перебіг, на початку захворювання присутні виражені симптоми інтоксикації — головний біль, різка слабкість, лихоманка, болі в м’язах і суглобах. Температура може підніматися до 40 градусів.

За словами Наталії Мартинової, є групи ризику, які схильні до ускладненого перебігу хвороби: «До групи ризику належать люди, які страждають на цукровий діабет, з хронічними захворюваннями серця, легенів, нирок, імунодефіцитом, вагітні, діти молодше трьох років і літні люди старше 60. У таких людей грип загрожує ускладненнями».

Завідуюча терапевтичним відділенням Міської лікарні №1 Інна Камишнікова додала, що найнебезпечніше ускладнення вірусних захворювань — пневмонія. Перші симптоми — задишка, сильний кашель, висока температура, ознаки інтоксикації. У цьому випадку варто відразу ж звертатися до лікаря.

Для профілактики гострих респіраторних захворювань перш за все варто уникати відвідування багатолюдних місць, збільшити приплив свіжого повітря в житлові приміщення, дотримуватися гігієни, дотримуватися здорового способу життя: повноцінний сон, раціональне харчування, фізична активність, регулярні прогулянки на свіжому повітрі.