У Маріуполі запалять ялинки в новому форматі

Новорічні ялинки в усіх районах міста будуть запалені в ніч з 18 на 19 грудня. Святкові заходи пройдуть онлайн, а ярмарки при строгому дотриманні карантинних обмежень. Такий формат дозволить не піддавати здоров’я маріупольців небезпеці.

У місті буде три новорічних локації: Театральний сквер, парк «Веселка» та площа Свободи. На проспекті Миру від Підземного переходу до Театральної площі розмістилася величезна вхідна арка до святкового містечка, за нею розташувалися ярмарочні будиночки. На площі встановлена ​​нова головна ялинка Маріуполя. Вона є унікальною для України. Має сучасну систему ілюмінації та майже 100 тисяч світлодіодів і є абсолютно безпечною. Навколо вона оточена арками, заплетеними ялинковими гілками.

Тут же розташована Резиденція Бажань — повноцінна святкова локація, в якій кожна дитина зможе написати листа Святому Миколаю. Резиденція працюватиме щодня з 14:00 до 20:00. Вона виконана у формі геокупола, де всередині розташовані: величезна книга, крісло, шафи з листами, поштовий ящик і багато всього цікавого. Стеля щільно прикрашена безліччю ялинкових іграшок. За будівлею Драматичного театру розміщений символ 2021 року — металевий бик, а в центрі Театрального скверу розташувалися святкові фотозони: величезний сяючий ведмедик, новорічні льодяники, гігантські ялинкові кулі.

У «Веселці» встановлена ​​яскрава святкова ялинка, а по всьому парку розташовані 12 яскравих бичків, які символізують собою кожен місяць прийдешнього року. Всі вони розписані вручну художницею Марією Тумановою. Навколо ялинки встановлені нові ярмаркові будиночки, виконані в сучасному дизайні та задекоровані під подарунки, які знаходяться під ялинкою.

Площа Свободи стане центром сімейного відпочинку зі святковими атракціонами. У самому центрі площі встановлено 6-метрову гірку, Венеціанську карусель і новорічний паровозик. Всі ці активності працюватимуть протягом усіх новорічних свят.

«Усі заходи пройдуть відповідно до рекомендацій Кабінету міністрів України. Зокрема, на сьогодні дозволено проведення різдвяних ярмарків, але біля будиночків не буде столів, щоб не створювати масовість. Також всі локації будуть забезпечені санітайзерами», — заявив заступник міського голови Олександр Кочурін.