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У Маріуполі заплановані нові проєкти протидії наркоманії

Опубликовано 01 Июл 2020

Мариуполь круглий стол наркотики 01.07.20 1Про це говорили поліцейські, представники муніципалітету, центрів пробації та громадських організацій під час круглого столу з питань протидії розповсюдженню наркотиків.

Під час робочої зустрічі сторони відпрацювали комплексний алгоритм взаємодії при боротьбі з наркоманією та розглянули інноваційні підходи в роботі з наркозалежними особами у відділах пробації.

Керівник Центрального відділу поліції Сергій Бичін поділився з присутніми результатами програми «Стоп наркотик» у період від початку 2020 року. Ця програма передбачає тісну співпрацю місцевої влади та Національної поліції у боротьбі з наркозлочинами.

«За пів року в рамках програми задокументовано 228 наркозлочинів, 23 з них — збут наркотичних та психотропних речовин. Всього вилучено більше 500 «закладок» із наркотиками на загальну суму майже у 550 тисяч гривень», — підбив підсумки підполковник поліції.

Для спільної боротьби з наркозлочинністю заплановано створення соціального патруля та додатку для блокування телеграм-каналів, що займаються розповсюдженням наркотиків. Організатором цих проєктів виступить благодійна організація «Клуб «Майбутнє» у співтоваристві з департаментом питань безпеки та запобігання корупції Маріупольської міської ради та відділами органів пробації Маріуполя.

«У всіх нас спільна мета – безпечне місто, де немає місця наркозлочинам», — зазначив Сергій Бичін.

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