У Маріуполі затримано групу «сканувальників»

Мігранти з іншої країни на території промислового міста займалися тим, що дистанційно відкривали салони автомобілів та забирали майно їхніх власників. Затримано двох чоловіків було сьогодні, 21 березня, розшуковцями обласного главку із залученням поліцейського спецназу.

Іноземці, які раніше вже були засуджені за аналогічні злочини, володіли певними даними про особливості роботи оперативників, а тому діяли вкрай обережно. Окрім того, вони врахували досвід минулих помилок. Щоб не залишати слідів і витрачати на кожен злочин мінімум часу, вони опанували безконтактний спосіб відкриття салонів та відключення сигналізації. Таким чином, уся «операція» займала у дуета лічені хвилини. Завдання для поліцейських ускладнювалося тим, що вони – мешканці іншої держави, і якщо місцезнаходження одного з них було відоме, інший, як з’ясувалося згодом, жив у хостелі.

Залишаючись непоміченими, оперативникам вдалося задокументувати їх злочинну діяльність та зібрати максимум доказової бази. Залишалася лише фінальна стадія – реалізація спецоперації із затримання. Аби виключити можливість збройного опору та убезпечити мирне населення, до заходів було залучено спецпідрозділ КОРД. Під час спроби блокування автівки підозрювані натиснули на газ. Транспортний засіб почав рух у бік скупчення людей. Аби уникнути жертв, бійці пішли «на таран» та шляхом вчинення ДТП зупинили машину.

Наразі тривають невідкладні оперативні та слідчі дії. Під час обшукових заходів, які проходять дотепер, вже вилучено мобільні телефони та сканувальний пристрій.

Відкрито кримінальне провадження за ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Кількість потерпілих буде встановлено в ході досудового розслідування.

Варто додати, що на території регіону триває загальнодержавна операція «Мігрант», яка спрямована на виявлення нелегалів, а також мешканців інших держав, які приїжджають до України для вчинення злочинів.