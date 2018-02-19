У Маріуполі затримано крадіїв-«благодійників»

Використовуючи добрі наміри у злочинних цілях, двоє поплічників залишали пенсіонерів без останніх заощаджень. Один пропонував вилікувати від хвороб, інший – грав роль лікаря. Поки тривав «сеанс» і власник помешкання був зайнятий «зціленням», зловмисник обчищав полиці та схованки. Після чергового злочину шлях відходу їм заблокували співробітники карного розшуку обласного главку поліції.

З перших днів січня 2018 року до поліції стали звертатися літні маріупольці, переважно чоловіки, з однаковою історією. На вулиці біля власних будинків до них підходив невідомий і після нетривалої бесіди цікавився самопочуттям. Дізнавшись про хвороби, які так чи інакше турбують всіх пенсіонерів, пропонував безоплатні послуги висококваліфікованого лікаря. Чоловік запевняв – їхати нікуди не потрібно, професіонал сам прийде до них додому. Після чого «благодійник» записував адресу та їхав за спільником.

За кілька хвилин крадії вже стояли на порозі у довірливих громадян. Поки псевдо-лікар проводив «сеанс» терапії, його «асистент» шукав по чужій квартирі гроші та банківські картки. В кількох випадках зловмисники викрадали й мобільні телефони.

Документування їх злочинної схеми тривало близько двох тижнів. Провівши вдало оперативну комбінацію, розшуковці затримали «дует» через кілька хвилин після чергової махінації. При них знаходилися речові докази – викрадені кошти та картка банку. Під час проведених обшукових заходів було вилучено також мобільний телефон однієї з жертв.

Щодо осіб затриманих, — це мешканці Маріуполя 1972 та 1976 років народження. Обидва раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності. Варто зазначити, що познайомились вони у місцях позбавлення волі, коли відбували чергове покарання.

Співпрацювати зі правоохоронцями вони відмовляються, однак у поліцейських є достатня доказова база їх причетності до низки злочинів.

Наразі судом їм обрано запобіжний захід – арешт з альтернативою виходу під заставу в розмірі 88 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.