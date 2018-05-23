У Маріуполі затримано продавця марихуани

Протягом трьох місяців співробітники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Донецькій області спільно зі слідчим управлінням обласного главку та під процесуальним керівництвом прокуратури Донеччини документували продаж нарковмісної готової до споживання рослини. Наразі наркокрамницю ліквідовано. Тривають обшукові заходи.

300 гривень за 5 грамів сухої перетертої наркоречовини – саме стільки коштував «товар», який пропонував клієнтам 21-річний маріуполець. Коло бажаючих осіб було обмежено, а реалізація договору проходила в умовах ретельної конспірації. Коноплі торговець передавав із рук в руки, а всі домовленості відбувалися за телефоном.

Документування злочинної діяльності розпочалося одразу після надходження оперативної інформації. Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.307 «Збут наркотичних речовин» Кримінального кодексу України. Правоохоронці провели ряд оперативних закупівель, які дозволили сформувати доказову базу провини наркозбувальника.

Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Оперативники, слідчі та представники прокуратури розпочали санкціоновані обшукові заходи.