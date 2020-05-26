У Маріуполі затвердили перелік платних послуг у міських лікарнях

На 52 сесії міської ради затвердили положення про затвердження платних послуг, що надаються комунальними медичними установами. Положення розроблено відповідно до переліку платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти».

Основна мета — розширити перелік медичних послуг, підвищити рівень сервісу, а також виключити корупційну складову в роботі медичних працівників. Також це дозволить установам охорони здоров’я оптимізувати дефіцит фінансування та зберегти обсяги надання медичної допомоги населенню на належному рівні. До переліку платних послуг не входять послуги, які передбачені в пакетах гарантованих державою медичних послуг.

Базою для встановлення тарифів на платні послуги є їх собівартість. У неї входять витрати на зарплату, відрахування на соціальне страхування та цільових фондів, передбачені законодавством, витрати на забезпечення матеріально-технічної бази. Вартість послуги розраховується самим установою і подається на погодження до юридичного департаменту, департаменту економіки, а потім затверджуватиметься департаментом охорони здоров’я. Накази про затвердження переліку та вартості послуг по кожному медичному закладу буде публікуватися на сайті міської ради та розміщуватися у всіх лікарнях міста. Також з переліком послуг і їх вартістю можна буде ознайомитись на сайтах і сторінках у Фейсбук кожного лікувального закладу.

У медичних установах дозволено надавати такі платні послуги:

медичні профогляди;

операції штучного переривання вагітності, крім абортів за медичними і соціальними показаннями;

косметологічна допомога, крім тієї, що надається за медичними показаннями: оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань і зміцнення здоров’я дорослого населення;

медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо;

медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультації, догляд);

перебування в стаціонарі батьків у зв’язку з доглядом за дітьми старше 6 років, якщо це не обумовлено станом хворої дитини;

медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування;

зубне протезування і стоматологічна допомога;

видача бланків медичної картки амбулаторного хворого; видача копії медичної довідки, виписки з історії хвороби;

стажування лікарів — інтернів, які закінчили недержавні вищі медичні навчальні заклади, або закінчили державні вищі медичні навчальні заклади на умовах контракту, або повторно проходять інтернатуру, або хочуть отримати другу спеціальність в інтернатурі;

послуги пралень за договорами;

послуги з підготовки тіла покійного до поховання (послуги перукаря, косметолога, бальзамування) утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного бюро після дослідження.

У разі, якщо пацієнт бажає отримати послугу, не зазначену у пунктах, але передбачену в Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р №1138, пацієнт подає заяву на ім’я керівника КНП, в якій вказується перелік послуг, які бажає отримати.