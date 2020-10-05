У Маріуполі зможуть проводити матчі Ліги Європи

На стадіоні імені Бойко триває реконструкція футбольного поля. На сьогодні повністю завершені демонтажні роботи. Попереду — тотальне оновлення покриття і реконструкція стадіону з урахуванням критеріїв УЄФА.

До робіт з реконструкції поля приступили в серпні поточного року. Уже ущільнили підставу поля, поклали геотекстиль і зробили дренажну систему. Зараз йде засипка щебенем. Поле буде мати систему підігріву.

Його особливістю стане комбіноване покриття. Воно поєднує штучну і натуральну траву. Це дозволить збільшити кількість часу використання поля. Стабільність підстави вбереже футболістів від травм і створить більш комфортні умови для гри. Маріуполь стане другим містом, після Львова, який впровадив такий підхід. Крім того, планується замінити трибуни. Загальна вартість реконструкції — понад 25 млн грн.