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У Маріуполі зняли відеоролики популяризуючі спорт

Опубликовано 19 Июн 2020

спортМалий грант на суму 100 тис грн за міською програмою «Громадський бюджет» дозволив Ірині Максименко створити цикл відеороликів, які популяризують спорт. Перше відео вже викладено у соцмережі та онлайн-платформи.

У кожному відео розповідається про популярний вид спорту. У першому йдеться про баскетбол. Всього їх 12. Зокрема, будуть ролики про футбол, волейбол, велоспорт, автогонки, бокс, греко-римську боротьбу, художню гімнастику, біг, парусний спорт.

«Головна мета відеороликів — створювати мотивацію у батьків і давати їм імпульс, щоб вони знали, які види спорту існують у Маріуполі. Тим самим, у них є можливість віддати дітей займатися в відповідні спортівні школи і клуби міста», — зазначив начальник відділу управління молоді та спорту Георгій Федоренко.

У кожному ролику будуть задіяні маріупольські зірки спорту. Так, у відео про баскетбол фігурує президент МБК «Маріуполь» Олександр Скутельник.

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