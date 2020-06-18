У Маріуполі зняли відеоролики популяризуючі спорт

Малий грант на суму 100 тис грн за міською програмою «Громадський бюджет» дозволив Ірині Максименко створити цикл відеороликів, які популяризують спорт. Перше відео вже викладено у соцмережі та онлайн-платформи.

У кожному відео розповідається про популярний вид спорту. У першому йдеться про баскетбол. Всього їх 12. Зокрема, будуть ролики про футбол, волейбол, велоспорт, автогонки, бокс, греко-римську боротьбу, художню гімнастику, біг, парусний спорт.

«Головна мета відеороликів — створювати мотивацію у батьків і давати їм імпульс, щоб вони знали, які види спорту існують у Маріуполі. Тим самим, у них є можливість віддати дітей займатися в відповідні спортівні школи і клуби міста», — зазначив начальник відділу управління молоді та спорту Георгій Федоренко.

У кожному ролику будуть задіяні маріупольські зірки спорту. Так, у відео про баскетбол фігурує президент МБК «Маріуполь» Олександр Скутельник.