У маріупольській лікарні провели навчальну евакуацію

У хірургічному корпусі міської лікарні №9 пройшла навчальна евакуація. Її провели рятувальники 3 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області.

«Медичні установи мають свої характерні особливості. Одна зі складностей пов’язана з обмеженою мобільністю деяких пацієнтів. А від того, як у разі екстреної ситуації поведуть себе, в першу чергу, співробітники медичної установи, залежить життя та здоров’я їх пацієнтів», — розповіли в прес-службі ГУ ДСНС у Донецькій області.

За легендою навчань, на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні, у травматологічному відділенні хірургічного корпусу, в результаті замикання електричної проводки сталося задимлення у розподільчому щитку. Дим розповсюдився на інші поверхи. Виникла загроза життю та здоров’ю людей, які знаходились у приміщеннях будівлі. Персоналом лікарні було викликано пожежних та була оперативно проведена евакуація персоналу та хворих з будівлі медичної установи.

Прибувши на місце події, рятувальники приступили до гасіння умовної пожежі, швидко локалізувавши та ліквідувавши її. Від Головного управління було задіяно 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

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