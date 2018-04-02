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У Маріупольському краєзнавчому музеї «Великодні враження»

Опубликовано 04 Апр 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа початку  Страсного тижня у Маріупольському краєзнавчому музеї відкривається нова виставка робіт фотоклубу «Берег» під назвою «Великодні враження». І хоча формат виставки досить камерний  (18 робіт),  тут можна побачити в новому світлі  знайомі символи та атрибути великодня, відчути атмосферу свята, його відображення в людських обличчях та емоціях.

На виставці представлені роботи Олександра Бережного, Анжели Білодід, Юлії Бородіної, Сергія Орлова та Марії Пащук. Зі свого боку краєзнавчий музей додав до виставки експонати  великодньої тематики: писанки 30-х років ХХ ст., декоративні керамічні яйця,  видання кінця ХІХ ст., початку ХХ ст., в тому числі з  кулінарними  рецептами паски.

Для маленьких відвідувачів музей підготував різноманітні розмальовки.

Відкриття відбудеться 05 квiтня о 14:00 за адресою (вул. Георгіївська,20).

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