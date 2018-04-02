У Маріупольському краєзнавчому музеї «Великодні враження»

На початку Страсного тижня у Маріупольському краєзнавчому музеї відкривається нова виставка робіт фотоклубу «Берег» під назвою «Великодні враження». І хоча формат виставки досить камерний (18 робіт), тут можна побачити в новому світлі знайомі символи та атрибути великодня, відчути атмосферу свята, його відображення в людських обличчях та емоціях.

На виставці представлені роботи Олександра Бережного, Анжели Білодід, Юлії Бородіної, Сергія Орлова та Марії Пащук. Зі свого боку краєзнавчий музей додав до виставки експонати великодньої тематики: писанки 30-х років ХХ ст., декоративні керамічні яйця, видання кінця ХІХ ст., початку ХХ ст., в тому числі з кулінарними рецептами паски.

Для маленьких відвідувачів музей підготував різноманітні розмальовки.

Відкриття відбудеться 05 квiтня о 14:00 за адресою (вул. Георгіївська,20).