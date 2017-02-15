У мариупольца изъят амфетамин

Наркотик молодой человек прятал в шкафу с личными вещами. Во время санкционированного обыска сотрудники управления противодействия наркопреступности областного главка его изъяли. Начато досудебное расследование.

В рамках усиленных спецмероприятий, развернувшиеся на территории области с начала февраля текущего года, полицейские получили информацию о том, что мариуполец хранит по месту жительства наркотические вещества. Была получена санкция на проведение обысковых мероприятий по указанному адресу.

В коробке из-под мобильного телефона в шкафу правоохранители обнаружили 4 свертка из фольги и полиэтиленовый пакетик с кристаллическим веществом общим весом около 15 граммов.

Владелец содержимого пояснил, что это амфетамин, который он планировал оставить себе для дальнейшего употребления.

Сейчас полицейские устанавливают происхождение наркотика, пока с ним работают эксперты. Открыто уголовное производство по ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются ко всем, кому известны факты хранения или распространения запрещенных веществ, с просьбой сообщать об этом по телефону 102 или обращаться на «горячую» линию управления противодействия наркопреступности полиции Донецкой области 068-664-90-40. Любая информация будет обязательно тщательно проверена, и в случае ее подтверждения должным образом задокументирована.