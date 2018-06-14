У маріупольця самозарядний карабін Симонова, який він ховав 6 років

Зловмисник вже вдруге притягується до відповідальності за зберігання нелегальної зброї. Минулого разу чоловік був затриманий з гранатами, наразі ця справа розглядається в суді. Поліцейські перевіряють, чи використовувалася вогнепальна зброя для вчинення злочинів.

Детективи слідчого управління поліції Донецької області в ході оперативної комбінації викрили жителя Маріуполя у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю.

Було встановлено, що 39-річний чоловік зберігає у квартирі самозарядний карабін Симонова. Підозрюваний повідомив, що зброю йому подарував в 2012 році приятель, який емігрував до РФ.

Наразі зброя перевіряється за базами, поліцейські встановлюють походження карабіну та чи фігурує він у злочинах.

Як виявилося, зловмисник не вперше потрапляє до поля зору поліції за обіг зброї. Він є обвинуваченим за зберігання бойових гранат. Крім того, маріуполець вже має судимість за наркозлочини.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.