У маріупольця вилучили автомат

Вогнепальну зброю чоловік зберігав у своїй квартирі, де мешкав з родиною та маленькою онучкою.

Співробітники Приморського відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що місцевий мешканець незаконно зберігає у своїй квартирі стрілецьку зброю.

На адресу виїхали співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група.

У квартирі 71-річного чоловіка поліцейські виявили предмет, схожий на автомат, корпус від рушниці та деталі від пістолету калібром 9 мм.

Дозвільних документів на зброю чоловік не мав, та повідомив, що всю зброю йому подарував знайомий.

Зловмисник зберігав небезпечні предмети у мішку в своїй спальні, коли у сусідній кімнаті мешкала його дочка з маленькою онучкою.

Наразі поліцейські встановлюють походження зброї.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.