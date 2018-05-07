У маріупольця вилучили підствольну гранату

Чоловік повідомив, що знайшов вогнепальний предмет у лісосмузі та вирішив залишити собі.

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів щодо протидії незаконного зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки співробітники Кальміуського відділення поліції отримали інформацію, що один з місцевих мешканців зберігає вдома боєприпаси.

При проведенні санкціонованого обшуку у будинку 25-річного чоловіка виявили та вилучили підствольну гранату ВОГ-25.

Зі слів зловмисника небезпечний предмет він знайшов та вирішив залишити собі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.