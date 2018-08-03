У Мелекине поліцейські затримали викрадача речей з будинку

Чоловік скористався тим, що двері будинку були відчинені. Зловмисник легко потрапив до приміщення, звідки викрав планшет та збережені кошти односельчанки. Викрадача було затримано, речдокази вилучено.

На лінію 102 надійшло повідомлення від 33-річної мешканки селища Мелекине, яка розповіла, що з її будинку вкрали планшет та майже 3 тисячі гривень.

На місце події виїхали співробітники карного розшуку Мангушського відділення поліції.

В ході проведення оперативної роботи розшуковці встановили та викрили зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець. Через відкриті двері чоловік потрапив до будинку своєї знайомої та виніс з будинку цінне майно.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3, ст. 185 «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.