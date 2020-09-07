У міські спортивні секції відкрито онлайн-запис

Тепер подати заявку в будь-яку секцію комунальних ДЮСШ міста Маріуполя і міського водноспортивного комплексу можна онлайн. Реєстрація доступна за посиланням. Всі дані в системі захищені унікальною технологією блокчейн.

Для реєстрації знадобитися всього кілька хвилин. Тут кожен з батьків зможе ознайомитися з актуальною інформацією. Наприклад, в які секції відкритий набір дітей, доступні види спорту і їх територіальне розташування.

Після подачі заявки необхідно залишити контактні дані. Представники ДЮСШ зв’яжуться з батьками і ознайомлять з деталями. Варто відзначити, онлайн-запис відкрито в установи культури, школи і дитячі сади. Реєстрація обов’язкова для проходження конкурсних відборів в різні гуртки і спортивні секції.

Поки платформа працює в тестовому режимі. Проєкт реалізується в рамках програми з підвищення відкритості та прозорості діяльності міської ради.