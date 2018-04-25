У місцевого «колекціонера» вилучено арсенал небезпечних предметів

4 гранати, 7 пістолетів, 3 револьвера, гвинтівка, пневматична зброя, патрони та ножі — все це виучили поліцейські у звичайного місцевого мешканця, який потайки від усіх колекціонував зброю. Крім того, встановлено, що він самостійно переробляв її та виготовляв набої.

В ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання по протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухівки співробітники Центрального відділу поліції отримали інформацію, що один з мешканців зберігає зброю у своїй квартирі в центрі міста.

Розшуковці перевірили вказані дані.

В оселі 54-річного чоловіка поліцейські виявили та вилучили цілий арсенал зброї: 4 гранати та запали до двох з них, 7 пістолетів, 3 револьвера, гвинтівку, пневматичну зброю, магазини, більше 20 патронів та 3 ножа військового зразка.

Небезпечні предмети «колекціонер» ховав по всій квартирі, починаючи з дивану та закінчуючи поличками зі шкарпетками. Крім того, одна з кімнат була обладнана під майстерню, де зловмисник самостійно виготовляв набої для своєї зброї.

Чоловік зізнався, що тривалий час займається скупкою та ремонтом предметів з метою реконструкції подій часів другої світової війни. В основному збирає все, що пов’язано з німецькою символікою та нацисткою свастикою.

Зі слів зловмисника, остання скупка боєприпасів була у 2014 році, тоді чоловік на одному з ринків купив 2 гранати та запали до них, нібито, для особистої безпеки.

Весь час чоловік наражав на небезпеку не тільки себе, а й свою 80-річну матір, з якою проживав в одній квартирі, а також інших мешканців будинку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.