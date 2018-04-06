У місцевого мешканця вилучили гранату

Чоловік знайшов боєприпас ще навесні 2014 року та весь цей час зберігав вибухонебезпечний предмет у своїй квартирі.

У ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання по протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції отримали інформацію про те, що місцевий мешканець зберігає небезпечний бойовий предмет.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. У ході проведення санкціонованого обшуку у квартирі 37-річного маріупольця виявили гранату РГД-5 із запалом до неї.

Зловмисник повідомив, що знайшов вибухонебезпечний предмет навесні 2014 року та вирішив залишити собі, зберігав у своїй квартирі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадуємо, що на Донеччині триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Кожен громадянин, який незаконного зберігає вибухонебезпечні предмети, може добровільно позбутися їх, здавши до найближчого територіального відділення поліції. Згідно ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України звільнитися кримінальної відповідальності.