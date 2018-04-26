У навчальному закладі пройшли навчальні заняття з вибухотехніками

З метою удосконалення практичних навичок з екстреної евакуації при надзвичайних ситуаціях у гімназії-школі № 27 пройшло навчальне заняття зі школярами та усім персоналом закладу.

За легендою працівник гімназії знайшов вибухонебезпечний предмет в одному з приміщень, одразу повідомив про знахідку директора, який викликав поліцію. На місце прибули вибухотехніки та співробітники Кінологічного центру поліції Донеччини разом із чотирилапими «офіцерами».

У закладі пролунав тривожний дзвінок, що сповіщав про термінову евакуацію. Вже за кілька хвилин учні та викладачі вишикувалися на безпечній відстані від будівлі.

Пес Арес із фахівцями перевірили заклад та виявили вибухонебезпечний пристрій. Після чого вибухотехніки знешкодили детонатор у спеціальному вибухобезпечному контейнері. Правоохоронці обстежили усю прилеглу територію, аби переконатися, що дітям нічого не загрожує.

Також з учнями була проведена профілактична бесіда про правила поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Вихованцям пояснили, чому не можна торкатися підозрілих предметів, гратися чи нести їх до будинку. Поліцейські наголосили, що у випадку знайдення таких речей, одразу треба викликати «102».