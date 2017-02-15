У пассажира железнодорожного вокзала изъято несколько видов наркотиков

Коноплю и амфетамин, а также 75 наркосодержащих таблеток нашли полицейские у мариупольца, который направлялся в Ужгород. Пока наряд устанавливал личность подозрительного пассажира, служебный пес Арес нашел в дорожной сумке один из тайников с наркотиком.

Внимание четвероногого помощника правоохранителей Ареса привлекла дорожная сумка пассажира, который, к тому же, заметно нервничал. Лабрадор подал знак своему наставнику, и, как оказалось впоследствии, зря. В карманах куртки и в той же сумке полицейские изъяли амфетамин, коноплю и ее семена, а также кодеиносодержащие медпрепараты.

Мариуполец пояснил, что планировал выехать в Ужгород в гости к родителям, а наркотики расфасовал для собственного употребления. Коноплю нарвал в пригороде Мариуполя, а вот о происхождении других видов рассказать не смог.

Открыто уголовное производство по ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Мужчине впервые придется выслушать вердикт суда.

Что же касается лабрадора, то в послужном списке Ареса это уже не первое изъятие. Собака только 1,5 месяца привлекается к патрулированию, но уже не раз находил оружие и боеприпасы. Именно на изъятие опасных предметов натренированный помощник правоохранителей. Его владелец, младший инспектор-кинолог Тарас Куба, учился кинологическому делу еще во время службы в армии. Полицейский признается, что за короткий промежуток времени сумел по-настоящему сработаться со своим подопечным. Арес, как и его отец, Гуч, обучается на немецком и является полноправным членом полицейского наряда.