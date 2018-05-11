У перехожих вилучили наркотики

Під час здійснення охорони публічного порядку у різних районах міста правоохоронці вилучили у перехожих чоловіків речовину наркотичного походження.

Під час несення служби співробітники Приморського відділення поліції на одній з центральних вулиць міста зупинили 40 річного чоловіка для перевірки документів. Поліцейські одразу помітили дивну поведінку та нервовість чоловіка. Провівши поверхневу перевірку речей правоохоронці виявили паперовий згорток з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору.

У ході патрулювання вулиць міста патрульні поліцейські зупинили 34 річного мешканця, який при собі мав згорток з марихуаною. Зловмисник повідомив, що зберігав наркотик для особистого використання. На місця виїхала слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції.

У двох випадках усе вилучене було направлено на експертизу.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.