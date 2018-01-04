У перехожої вилучили амфетамін

Співробітники поліції затримали 23-річну маріупольчанку, яка гуляла містом з повними кишенями наркотиків.

У ході оперативного відпрацювання району співробітники Приморського відділення поліції зупинили дівчину для перевірки документів.

Нею виявилась 23-річна місцева мешканка, у кишені якої поліцейські виявили 2 поліетиленові пакети з наркотичною речовиною, ймовірно, амфетаміном вагою приблизно 1,5 грамів.

Зі слів зловмисниці, наркотики вона «знайшла на вулиці» і залишила для особистого використання.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.