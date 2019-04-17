У період з 1 квітня по 9 червня забороняється вилов з водойм риби та раків

З 1 квітня органи та підрозділи Національної поліції України проводять загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Нерест». Ці заходи запроваджені в державі на період нерестової заборони.

Операція «Нерест» прoвoдитьcя щoрoку для запoбігання пoрушень правил рибальcтва у веcнянo-літній періoд.

Поліцейські закликають громадян бути відповідальними та дотримуватись визначених правил рибальства під час нересту. Пам’ятайте, що у випадку їх порушення Законом передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність:

Згідно статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, «Порушення правил рибальства». Санкція статті передбачає накладення штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення;

Згідно статті 249 Кримінального кодексу України, «Незаконне зайняття рибним, або іншим водним добувним промислом». Санкція статті передбачає накладання штрафу до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Так, нещодавно, дільничні офіцери Центрального відділу поліції та Приморського відділення поліції виявили порушників, які незаконно виловлювали рибу, а саме було вилучено: 166 піленгасів, 3 судаки, 870 бичків, 1 окунь, 101 тарань та 22 камбали.

За фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів промислу.

Якщо Ви стали свідком порушення правил рибальства - повідомляйте на спецлінію «102».