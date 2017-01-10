У подозреваемого в разбойном нападении изъяли несколько килограммов конопли

Расфасованные пакеты с сухим растением были спрятаны по всему дому, где жил один из группы нападавших на 71-летнюю жительницу Кальмиусского района. Дополнительно открыто уголовное производство по факту незаконного хранения запрещенного вещества.

В ходе досудебного расследования, открытого по ч.3 ст.187 «Разбой, соединенный с проникновением в жилище» Уголовного кодекса Украины, полицейские провели осмотр помещения, где проживал один из задержанных. Кроме вещественных доказательств, которыми товарищи не успели распорядиться, под кроватью, в шкафах, в столах и подвале правоохранители обнаружили высушенное растение.

Владелец пояснил, что это конопля, которую он собственноручно высадил, вырастил, собрал и подготовил для дальнейшего употребления, собственного и в качестве гостинцев для друзей.

По предварительным данным общая масса изъятого составляет около 2 килограммов. Окончательный вывод сделают эксперты, которые будут работать с веществом.

Злоумышленнику придется дополнительно выслушать вердикт суда по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в новогоднюю ночь было совершено разбойное нападение на 71-летнюю прикованную к постели пенсионерку. С помощью ножа преступное трио вынесло из дома старушки все, что представляло ценность. Пока они праздновали «победу», правоохранители напряженно работали. Спустя 4 суток все участники преступления были изобличены и арестованы.