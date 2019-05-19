У прифронтовій Сартані ліквідовано наркоплантацію

Більше 200 кущів елітних сортів конопель вилучили в рамках оперативних заходів співробітники Управління стратегічних розслідувань спільно з детективами обласного главку поліції у наркозалежного жителя.

Встановлено, що на приватній земельній ділянці 37-річний господар обладнав 4 великі теплиці, в яких вирощував овочі, а в середній – заховав нарковмісні рослини. Насіння голандського різновиду конопель чоловік придбав через мережу Інтернет, висадив спочатку у горщиках – кожен кущ окремо, а згодом ті, які дозріли, пересадив у грунт.

Загалом оперативники вилучили 230 рослин. Наразі встановлюється мета, з якою власник вирощував такий обсяг наркосировини.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування з кваліфікацією за ч.2 ст.310 «Посів або вирощування конопель» Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснюють співробітники прокуратури.