У Приморському районі вилучили марихуану

Наркотичну речовину чоловік зберігав у газетному згортку.

Працівники сектору кримінальної поліції Приморського відділення під час відпрацювання території помітили підозрілого чоловіка, який поводився нервово. При поверхневому огляді у 33-річного місцевого мешканця поліцейські виявили газетний згорток з марихуаною.

Зловмисник пояснив, що знайшов наркотичну «траву» на вулиці та зберігав для власного вживання.

Поліцейські вилучили речовину та направили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального Кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Санкція даної статті передбачає до 3 років позбавлення волі.