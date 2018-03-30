Последние новости

У Приморському районі вилучили марихуану

Опубликовано 30 Мар 2018

photo_2018-03-30_13-53-09Наркотичну речовину чоловік зберігав у газетному згортку.

Працівники сектору кримінальної поліції  Приморського відділення під час відпрацювання території помітили підозрілого чоловіка, який поводився нервово. При поверхневому огляді у 33-річного місцевого мешканця поліцейські виявили газетний згорток з марихуаною.

Зловмисник пояснив, що знайшов наркотичну «траву» на вулиці та зберігав для власного вживання.

Поліцейські вилучили речовину та направили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального Кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Санкція даної статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Похожие сообщения

Театральний Маріуполь

Опубликовано 30 Мар 2018

Іноземні студенти з Індії відвідали Маріупольський краєзнавчий музей

Опубликовано 30 Мар 2018

Поліцейські виявили 18 нелегальних мігрантів

Опубликовано 30 Мар 2018

На Донеччині стартує місячник добровільної здачі зброї

Опубликовано 28 Мар 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-