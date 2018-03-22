У Приморському районі вилучили наркотичні засоби

У двох чоловік поліцейські виявили медичні шприци частково заповнені наркотичною речовиною.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності поліції є боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів. Під час відпрацювання території Приморського району на одній із вулиць міста Маріуполя співробітники карного розшуку Приморського відділення поліції, помітили двох підозрілих чоловіків. Невідомі привертали увагу, а коли побачили поліцейських почали нервувати.

При здійсненні поверхневого огляду правоохоронці виявили та вилучили у раніше судимих 47-ми та 53-річного мешканців Маріуполя 2 медичних шприца частково заповнених речовиною жовто-коричневого кольору. Правопорушники пояснили, що наркотичний засіб зберігали для власних потреб. Вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.