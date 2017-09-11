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У Сартані вилучено більше кілограму марихуани

Опубликовано 11 Сен 2017

Наркотики Сартана 11.09Частину нарковмісних рослин зловмисник розвісив сушити, інша – ще чекала свого часу. Заходи проводилися в рамках спецоперації «Мак».

Заходи з ліквідації нелегальних нарконасаджень тривають з початку літа. Саме в цей час мешканці висаджують мак та коноплі, аби потім зібрати врожай.

Вже вилучено більше 3 мільйонів кущів цих рослин та понад 30 кілограмів висушеної готової до вживання речовини.

Днями було проведено ще один результативний обшук за інформацією, що була в розробці співробітників управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції.

Мешканець селища Сартана 1986 року народження вирощував на присадибній ділянці коноплі. За кілька годин до візиту поліцейських частину врожаю чоловік зібрав та вивісив у господарській будівлі сушитися. Інші рослини до цієї стадії підготовки виявилися не готовими.

Наркогород та нелегальний врожай було вилучено. У перерахунку на готову речовину загальна вага вилученого складає понад 1 кілограм.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.309 «Незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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